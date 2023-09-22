МИД: Москва призывает Вашингтон принять шаги по ратификации ДВЗЯИ

Власти США продолжают игнорировать требования России

Москва призывает Вашингтон принять экстренные шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в ходе выступления на конференции по содействию в силу ДВЗЯИ заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

"Призываем США безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ", - заявил Вершинин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва обращать свой призыв не только к США, но и к остальным странам "Большой семерки". По его словам, именно отрешения этих государств зависит вступление этого договора в силу.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти уже на протяжении 30 лет "кормят" мировую общественность обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу. По мнению высокопоставленного дипломата, правительство США целенаправленно уклонятся от ратификации этого важнейшего договора.

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