ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Москва призывает Вашингтон принять шаги по ратификации ДВЗЯИ

21:04
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Власти США продолжают игнорировать требования России

Москва призывает Вашингтон принять экстренные шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в ходе выступления на конференции по содействию в силу ДВЗЯИ заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Посол Антонов указал на попытки США очернить диалог России и КНДР
Посол Антонов назвал США уклонистами от запрета ядерных испытаний

"Призываем США безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ", - заявил Вершинин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва обращать свой призыв не только к США, но и к остальным странам "Большой семерки". По его словам, именно отрешения этих государств зависит вступление этого договора в силу.  

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти уже на протяжении 30 лет "кормят" мировую общественность обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу. По мнению высокопоставленного дипломата, правительство США целенаправленно уклонятся от ратификации этого важнейшего договора.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракеты США
Пуск ракеты США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.