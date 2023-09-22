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Минобороны: вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие

21:04
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Сдача вооружений происходит под контролем российских миротворцев

Бойцы военных формирований Нагорного Карабаха начались сдавать вооружения, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны России.

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Уточняется, что военнослужащие непризнанной Нагорно-Карабахской республики осуществляют сдачу военной техники и оружия под контролем представителей российского миротворческого контингента.

"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. По данным оборонительного ведомства, стратегическая цель "новоиспеченной" военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Примечательно, что официальный представитель ВС Армении спустя несколько часов после начала боевых действий заявил, что Ереван не располагает военным контингентом в НКР. При этом в МИД России молниеносно отреагировали на новый виток напряженности между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что Москва призывает участков конфликта к возобновлению переговорного процесса.

Позднее на фоне эскалации конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались антиправительственные акции. По данным международных информагентств, митингующие вышли на центральные улицы города, призывая прохожих к свержению действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В последствии сам глава правительства, выступая на экстренном совещании с представителями силовых ведомств страны, заявил, что организаторы акций рано или поздно будут пойманы и осуждены.

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