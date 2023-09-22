Минобороны: вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие

Сдача вооружений происходит под контролем российских миротворцев

Бойцы военных формирований Нагорного Карабаха начались сдавать вооружения, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие непризнанной Нагорно-Карабахской республики осуществляют сдачу военной техники и оружия под контролем представителей российского миротворческого контингента.

"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. По данным оборонительного ведомства, стратегическая цель "новоиспеченной" военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Примечательно, что официальный представитель ВС Армении спустя несколько часов после начала боевых действий заявил, что Ереван не располагает военным контингентом в НКР. При этом в МИД России молниеносно отреагировали на новый виток напряженности между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что Москва призывает участков конфликта к возобновлению переговорного процесса.

Позднее на фоне эскалации конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались антиправительственные акции. По данным международных информагентств, митингующие вышли на центральные улицы города, призывая прохожих к свержению действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В последствии сам глава правительства, выступая на экстренном совещании с представителями силовых ведомств страны, заявил, что организаторы акций рано или поздно будут пойманы и осуждены.

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