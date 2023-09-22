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Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о присоединении Украины к ЕС

21:35
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Для вступления в Евросоюз Зеленский должен победить коррупцию в стране

ЕК уже в следующем месяце может анонсировать начало переговорного процесса по присоединению Украины в Европейский союз, передает информагентство Bloomberg со ссылкой анонимный источник из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.

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"Ожидается, что в следующем месяце Европейская комиссия выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения Украины к ЕС", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность чиновник подчеркнул, что для вступления Украины в состав ЕС руководство киевского режима должно произвести кардинальные изменения в экономической и судебной сферах страны. По его словам, для скорейшего присоединения к Евросоюзу украинский лидер должен немедленно начать антикоррупционную компанию в органах законодательной и исполнительной власти.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что для вступления Украины в ЕС политическое руководство страны должно начать широкомасштабную борьбу с коррупцией. По мнению польского лидера, лишь при выполнении этого условия киевский режим может рассчитывать на членство в Европейском союзе.  

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