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Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

21:56
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Политик скончался в возрасте 98 лет

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет, передает информагентство ANSA со ссылкой на источник из ближайшего окружения политика. 

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Уточнятся, что Наполитано занимал президентский пост в период с 2006 по 2015 год. При этом в 2013 году политик стал первым переизбранным президентом в истории Италии. Примечательно, что из-за преклонного возраста в конце 2015 года ему пришлось уйти в отставку.

По данным информагентства, в последние годы физическое и ментальное здоровье Джорджо Наполитано значительно ухудшилось. Как отметили родственники политического деятеля, в связи с этим его пришлось положить в одну из престижных клиник Рима. Несмотря на постоянный уход и хорошее лечение, врачи так и не смогли сохранить жизнь бывшего президента Италии, заключили в агентстве.

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