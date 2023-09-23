Артиллерия нанесла мощные удары по скоплениям украинских войск

Все цели поражены

Минобороны опубликовало кадры боевого применения гаубиц "Мста-Б" на херсонском направлении. Наши артиллеристы нанесли мощные удары по опорным пунктам и местам скопления техники ВСУ, в том числе западного производства.

Российские бойцы пресекают попытки неонацистов форсировать Днепр и ведут контрбатарейную борьбу. Удары наносят высокоточными снарядами, а координаты получают с помощью беспилотников. БПЛА также в режиме реального времени фиксируют уничтожение целей, сообщает "ТВ Центр".

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