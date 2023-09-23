Уничтожил опорный пункт ВСУ: всё о подвиге сержанта Талмачёва

Российские войска продвигаются вглубь обороны противника

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военных, участвующих в специальной военной операции.

Артиллерийский расчёт под командованием Гвардии сержанта Евгения Талмачёва в ходе огневой поддержки наших бойцов на передовой уничтожил опорный пункт ВСУ, склад с боеприпасами, миномётный расчёт и значительное число неонацистов. Евгений оперативно принимал решения и отдавал подчинённым приказы, благодаря этому наши войска серьёзно продвинулись вглубь обороны противника.

Младший сержант Сергей Коротков, находясь на наблюдательном посту, обнаружил украинский дрон-камикадзе, приближавшийся к позициям российских военных. Оперативно доложив командованию о появлении в воздухе вражеского беспилотника, Сергей открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения и точным попаданием поразил его. БПЛА взорвался в воздухе, не причинив никакого вреда нашим бойцам, сообщает "ТВ Центр".

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