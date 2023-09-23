ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уничтожил опорный пункт ВСУ: всё о подвиге сержанта Талмачёва

10:43
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Российские войска продвигаются вглубь обороны противника

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военных, участвующих в специальной военной операции.

Названы имена новых героев СВО
Стали известны имена новых героев спецоперации

Артиллерийский расчёт под командованием Гвардии сержанта Евгения Талмачёва в ходе огневой поддержки наших бойцов на передовой уничтожил опорный пункт ВСУ, склад с боеприпасами, миномётный расчёт и значительное число неонацистов. Евгений оперативно принимал решения и отдавал подчинённым приказы, благодаря этому наши войска серьёзно продвинулись вглубь обороны противника.

Младший сержант Сергей Коротков, находясь на наблюдательном посту, обнаружил украинский дрон-камикадзе, приближавшийся к позициям российских военных. Оперативно доложив командованию о появлении в воздухе вражеского беспилотника, Сергей открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения и точным попаданием поразил его. БПЛА взорвался в воздухе, не причинив никакого вреда нашим бойцам, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Установка МСТА-С ВС России
Установка МСТА-С ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.