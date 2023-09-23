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Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в Карабах

11:18
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Это - продукты питания и средства гигиены

Российские миротворцы доставили 50 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. В основном - продовольствие и средства гигиены.

Кроме того, в их расположении всё ещё находятся около тысячи человек, в том числе более четырёхсот детей, которые пока не могут вернутся в свои дома. Наши военные оказывают им всю необходимую помощь.

На фоне событий в Нагорном Карабахе жители Еревана устраивают масштабные антиправительственные акции, армянская оппозиция требует отставки премьер-министра Пашиняна, сообщает "ТВ Центр".

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