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Лавров провёл важные встречи на полях Генассамблеи ООН

10:54
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе

Об обстановке в Нагоном Карабахе говорили в ООН. Сергей Лавров провёл очередную серию встреч на полях Генассамблеи.  В частности, глава российского МИДа он обсудил гуманитарные вопросы с главой международного Красного Креста.

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С министром иностранных дел Сербии Лавров говорил об углублении стратегического партнёрства двух стран, главы дипведомств подтвердили близость подходов России и Сербии к косовскому урегулированию с опорой на международное право.

На встрече с председателем Генассамблеи Дэннисем Френсисом Сергей Лавров выразил надежду, что на этом посту председатель будет придерживаться сбалансированной и равноудалённой линии, не позволяя использовать площадку ООН в корыстных интересах.  А на встрече с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Лавров обсудил ситуацию в Сирии, сообщает "ТВ Центр".

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