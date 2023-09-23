Лавров провёл важные встречи на полях Генассамблеи ООН

Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе

Об обстановке в Нагоном Карабахе говорили в ООН. Сергей Лавров провёл очередную серию встреч на полях Генассамблеи. В частности, глава российского МИДа он обсудил гуманитарные вопросы с главой международного Красного Креста.

С министром иностранных дел Сербии Лавров говорил об углублении стратегического партнёрства двух стран, главы дипведомств подтвердили близость подходов России и Сербии к косовскому урегулированию с опорой на международное право.

На встрече с председателем Генассамблеи Дэннисем Френсисом Сергей Лавров выразил надежду, что на этом посту председатель будет придерживаться сбалансированной и равноудалённой линии, не позволяя использовать площадку ООН в корыстных интересах. А на встрече с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Лавров обсудил ситуацию в Сирии, сообщает "ТВ Центр".

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