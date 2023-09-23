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На Западе признали усталость от поддержки Украины

12:54
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Скоро деньги закончатся

США потребовали от польских властей разъяснений после заявлений о прекращении поставок оружия на Украину. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает агентство "Блумберг". Несмотря на то, что официальных заявлений на данный счёт пока нет, в Соединенных Штатах всё ярче проявляется усталость от поддержки киевского режима. Отлично понимает это и сам Зеленский: не получив серьёзных подношений в ходе визита в США, он внезапно изменил маршрут своего заокеанского турне.
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В Торонто Зеленский получил то, чего так ждал в Нью-Йорке. Премьер Канады Джастин Трюдо пакует сувениры - 50 бронемашин передадут Киеву в рамках многомиллионного пакета помощи. Кроме этого, Канада будет обучать украинских пилотов на F-16. И собственно всё. Не густо по сравнению с тем, что обычно привозил Зеленский с зарубежных гастролей.

В Германии подсчитывают убытки, которые им нанесла бездумная поддержка Украины. Например, в прошлом году Бундесвер пожертвовал 22 миллиона боеприпасов, а возместить удалось лишь чуть больше половины, при этом никакого выхлопа нет, сообщает "ТВ Центр". 

Усталость от поддержки Киева ощущается во многих европейских странах. Чехия вовсе столкнулась с большими финансовыми трудностями, там еле нашли деньги для взноса в Европейский фонд мира. Из-за украинского зерна, наводнившего мировые рынки, некоторые страны готовятся к торговой войне.

Надеясь на защиту Вашингтона, Зеленский продолжает стоять на своём. Впрочем, поездка в Нью-Йорк явно не удалась. Спикер Конгресса Кевин Маккарти заявил, что намерен исключить всё финансирование подготовки украинских военных. Речь о сумме в 300 миллионов долларов. А один из кандидатов в президенты Вивек Рамасвами требует немедленно отчитаться за уже предоставленную помощь.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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