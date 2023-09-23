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Собянин: Более 900 столичных компаний перешли в категорию крупного бизнеса с начала года

11:55
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Москва активно помогает бизнесу

Свыше девятисот московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса в этом году, что на 25% больше по сравнению с предыдущим.

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Как отметил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это крайне успешный показатель, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Город оказывает бизнесу необходимую поддержку: от льготного кредитования и грантов на покупку оборудования до консультаций и обучения.

При этом столичные власти стараются прислушиваться к запросам предпринимателей, внося регулярные корректировки. Так, например, компании "Бифорком Тек" помогли взять кредит на разработку новой серии продукции. А "Диагностике-М" выделили субсидию на создание оборудования для безопасности с искусственным интеллектом, сообщает "ТВ Центр".

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