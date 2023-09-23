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Москва приняла участие в цифровом патриотическом фестивале "Родина-герой"

12:14
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Мультимедийное мероприятие объединило все города-герои

Москва приняла участие в цифровом патриотическом фестивале "Родина-герой", уникальное мультимедийное мероприятие объединило все города-герои нашей страны.

Это -  эмоционально насыщенное шоу, которое сочетает поэзию и музыку с передовыми технологиями. Жители и гости столицы увидели виртуальные выступления известных российских артистов в виде проекций на фасаде зданий.

Организаторы своей главной задачей называют поддержание патриотических ценностей и напоминание о необходимости беречь героическую историю нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

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