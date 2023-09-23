Мультимедийное мероприятие объединило все города-герои

Москва приняла участие в цифровом патриотическом фестивале "Родина-герой", уникальное мультимедийное мероприятие объединило все города-герои нашей страны.

Это - эмоционально насыщенное шоу, которое сочетает поэзию и музыку с передовыми технологиями. Жители и гости столицы увидели виртуальные выступления известных российских артистов в виде проекций на фасаде зданий.

Организаторы своей главной задачей называют поддержание патриотических ценностей и напоминание о необходимости беречь героическую историю нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"