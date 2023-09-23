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Волшебная сказка: в Петергофе проходит осенний праздник фонтанов

12:32
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Все билеты проданы

Традиция, заложенная ещё Петром Первым: в Петергофе проходит осенний праздник фонтанов. В этом году организаторы подготовили мультимедийный спектакль "Наследники" - красочное шоу, посвящённое теме преподавания и наставничества. Увидеть его можно на Большом каскаде в Нижнем парке.
300 лет назад Пётр I показал Петергоф иностранным послам

В тёмное время суток Петергоф меняется до неузнаваемости. Блистательный дворцовый ансамбль превращается в декорацию к волшебной сказке. Все из-за подсветки, которая причудливо играет на водных струях и золоте старинных скульптур, сообщает "ТВ Центр". 

На перевоплощение, которое происходит лишь раз в году - в осенний праздник фонтанов - приезжают посмотреть люди из всех уголков страны. Огромное количество зрителей - 13 тысяч - конечно, не разместить на узких парковых дорожках. В виде исключения всем разрешают встать газоны, траву всё равно скоро готовить к зиме. 

Мультимедийное   шоу с использованием самых современных технологий - историческое продолжение свето-пиротехнических иллюминаций, которые устраивались на Большом каскаде ещё при русских императорах. Именно поэтому пространство за Самсоном оформлено как сцена. 

Спектакль назвали "Наследники", он рассказывает о великих изобретениях русских умельцев, которые человечество использует по сей день. Зеркальный фонарь Ивана Кулибина, интеллектуальные машины XVIII века Семёна Корсакова, цветные фотографии русского химика Сергея Прокудина-Горского. Организаторы признаются: отбирать героев для этого спектакля было невероятно сложно.

Современные хранители трепетно относятся к идеям основателя Петровского фонтанного парка: словно специально для него, в гротах Большого каскада и на террасах для шоу построили декорации иллюминационных сооружений XVIII-XIX веков. А фейерверки, освещающие небо, копируют исторические салюты. 

Сегодня в Петергофе снова повторят это зрелищное представление, все билеты на него давно распроданы. Но желающие всё же могут увидеть грандиозное шоу в режиме онлайн-трансляции на интернет-сайте музея-заповедника. Начало в 21 час.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
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Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
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