Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

Его избрала местная дума

Избранный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принёс присягу и вступил в должность. Он поклялся верно служить народу своего региона, соблюдать Конституцию России и федеральные законы.

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

Сальдо ранее исполнял обязанности главы Херсонской области. В начале сентября в регионе прошли первые выборы областной думы и в местные советы депутатов.

20 сентября на своё первое заседание собралась региональная дума. На втором заседании Сальдо был избран на должность губернатора.

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