Собянин: 500 новых вагонов появится в московском метро до 2026 года

Новые составы оснащены межвагонными переходами

До 2026 года столица закупит не менее пятисот новых вагонов модели "Москва-2020". Об этом рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, впервые такие составы вышли на линии метро три года назад, с сейчас их курсирует уже больше свыше тысячи. При этом поездами современных типов полностью укомплектован парк Кольцевой и Большой кольцевой линий, а также свыше половины Калужско-Рижской линии.

Новые составы имеют широкие двери и межвагонные переходы. Они оснащены информационными экранами, которые помогают пассажирам лучше ориентироваться. Климатические системы обеззараживают воздух в салоне и поддерживают оптимальную температуру, сообщает "ТВ Центр".

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