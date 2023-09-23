ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: 500 новых вагонов появится в московском метро до 2026 года

13:12
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Новые составы оснащены межвагонными переходами

До 2026 года столица закупит не менее пятисот новых вагонов модели "Москва-2020". Об этом рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, впервые такие составы вышли на линии метро три года назад, с сейчас их курсирует уже больше свыше тысячи. При этом поездами современных типов полностью укомплектован парк Кольцевой и Большой кольцевой линий, а также свыше половины Калужско-Рижской линии.

Новые составы имеют широкие двери и межвагонные переходы. Они оснащены информационными экранами, которые помогают пассажирам лучше ориентироваться. Климатические системы обеззараживают воздух в салоне и поддерживают оптимальную температуру, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезд метро
Поезд метро
Поезд метро "Москва 2020"
Поезд метро "Москва 2020"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.