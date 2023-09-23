Россия нанесла удар по хранилищам крылатых ракет на Украине

Также уничтожены снаряды с обеднённым ураном

Российская армия нанесла мощные удары по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства на Украине. Также поражены центры подготовки диверсантов и иностранных наёмников.

Как сообщили в Минобороны России, во время ударов уничтожены запасы крылатых ракет и запрещённых снарядов с обеднённым ураном.

В воздушных боях наша авиация уничтожила четыре украинских самолёта, а на аэродроме под Днепропетровском и в Запорожской области поражены две радиолокационные станции обнаружения маловысотных воздушных целей.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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