В Москве всех желающих обучат финансовой грамотности

В городе работают 130 площадок

О том, как эффективно управлять личным и семейным бюджетом, не стать жертвой мошенников, правильно инвестировать и вести бизнес с 23 сентября можно узнать на Фестивале финансовой грамотности, который стартовал в Москве.

По всей столице открылись более 130 площадок, главная из них - в Московском центре качества образования. Гостей ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы и встречи с экспертами.

В просветительской акции можно поучаствовать не выходя из дома: на сайте фестиваля организована онлайн-трансляция всех мероприятий, сообщает "ТВ Центр".

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