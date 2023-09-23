В зоне СВО подбит Leopard с немецким экипажем

В танке были военнослужащие Бундесвера

Российские военные уничтожили Leopard с полностью немецким экипажем из действующей армии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир разведгруппы с позывным "Легенда".

По словам разведчика, их группа в Запорожье подбила иностранный танк из ПТУР. Подойдя к сожжённой машине военные увидели, что механик-водитель получил тяжёлое ранение, а остальные члены экипажа погибли.

"Легенда" подчеркнул, что водитель хорошо знает немецкий. Он рассказал российским бойцам, что он не наёмник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж тоже – военные регулярной армии Германии.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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