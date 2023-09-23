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Дмитрия Рогозина избрали сенатором от Запорожской области

16:18
  • суббота
  • 23 сентября 2023

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - заявил он

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он сам написал в Telegram-канале.

Рогозин рассказал об участии своих родственников в спецоперации
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"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - отметил политик.

Дмитрию Рогозину 59 лет. Его последняя должность – глава "Роскосмоса", он возглавлял госкорпорацию с 2018 по 2022 год. До этого Рогозин был виц-премьером правительства, постпредом России при НАТО, вице-спикером Госдумы.

Рогозин известен также как основатель и глава партии "Родина". Она просуществовала с 2003 по 2006 год, после чего объединилась с несколькими партиями в "Справедливую Россию". 

После начала спецоперации Рогозин отправился в зону боевых действий, где в декабре 2022 года получил ранение. 

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