Сергей Собянин подвёл итоги летнего сезона в музеях и парках Москвы

Большинство мероприятий были бесплатными
Минувшим летом учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий в Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что большая часть культурных событий, в организации которых участвовали городские власти, была бесплатной.
Москвичей и гостей города пригласили на новые экспозиции столичные музеи и выставочные залы. Посетителей знакомили с культурными традициями России, её историческими связями, произведениями классического и современного искусства, достижениями наших учёных.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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