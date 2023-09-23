Сергей Собянин подвёл итоги летнего сезона в музеях и парках Москвы

Большинство мероприятий были бесплатными

Минувшим летом учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий в Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что большая часть культурных событий, в организации которых участвовали городские власти, была бесплатной.

Москвичей и гостей города пригласили на новые экспозиции столичные музеи и выставочные залы. Посетителей знакомили с культурными традициями России, её историческими связями, произведениями классического и современного искусства, достижениями наших учёных.

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