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В Мали разбился Ил-76

17:22
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Подробностей происшествия практически нет

В Мали во время аварийной посадки разбился Ил-76. Самолёт загорелся в районе аэропорта города Гао, сообщает France 24.

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В соцсетях распространяется видео предположительно с места крушения. На нём видны хвост самолёта и поднимающийся в небо густой дым.

Лайнер потерпел крушение в месте, где происходит вооружённый конфликт между армией Мали и повстанцами-сепаратистами. Кому принадлежал самолёт не сообщается. Известно, что он перевозил людей и оборудование и выполнял рейс в интересах ООН.

В Мали с 2021 года идёт вооружённый конфликт. Недавно сепаратисты захватили город Бурем, расположенный между Гао и Тимбукту.

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Место крушение самолета Ил-76 в Мали
Место крушение самолета Ил-76 в Мали
Место крушение самолета Ил-76 в Мали
Место крушение самолета Ил-76 в Мали
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