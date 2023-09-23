В Мали разбился Ил-76

Подробностей происшествия практически нет

В Мали во время аварийной посадки разбился Ил-76. Самолёт загорелся в районе аэропорта города Гао, сообщает France 24.

В соцсетях распространяется видео предположительно с места крушения. На нём видны хвост самолёта и поднимающийся в небо густой дым.

Лайнер потерпел крушение в месте, где происходит вооружённый конфликт между армией Мали и повстанцами-сепаратистами. Кому принадлежал самолёт не сообщается. Известно, что он перевозил людей и оборудование и выполнял рейс в интересах ООН.

В Мали с 2021 года идёт вооружённый конфликт. Недавно сепаратисты захватили город Бурем, расположенный между Гао и Тимбукту.

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