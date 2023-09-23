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США решили тайно передать Украине ракеты ATACMS

17:49
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Дальность их полёта - 300 километров

США решили не объявлять о передаче Украине ракет ATACMS, чтобы не насторожить россиян и не заставить их отодвинуть свою логистику от линии фронта. Это утверждение содержится в публикации влиятельного издания The Financial Times.
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Ракеты, которые Киев давно выпрашивает у Пентагона, имеют дальность действия до 300 километров. По словам собеседников газеты, США отправят их в ближайшее время, но сначала в небольшом количестве. Потом поставки могут увеличиться.

Между тем, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки киевскому режиму американских ракет ATACMS.

В эфире YouTube-канала Dialogue Works он выразил мнение, что дальнобойные ракеты не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведёт к катастрофическим для Киева последствиям.

Тем временем российское Министерство обороны сообщило, что на этой неделе были нанесены массированные удары по складам вооружения и военной техники на Украине. Уничтожены запасы иностранных крылатых ракет и нарушена логистика поставок оружия к линии соприкосновения.

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