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Собянин: Столичные кабели для измерительных приборов превзошли импортные аналоги

18:47
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Они выдерживают высокие температуры

В Москве созданы уникальные кабели для приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что разработка московских инженеров не просто заменила на рынке аналоги из Швейцарии, но и превзошла их по нескольким важных характеристикам.

К примеру, кабель не реагирует на удары, изгибы, вибрацию и сохраняет устойчивость к помехам. Его можно использовать при низких и высоких температурах – от минус 70-ти до плюс 85-ти градусов.

Новые кабели будут применяться для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в рентгеновских кабинетах и в летательных аппаратах.

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