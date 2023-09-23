Собянин: Столичные кабели для измерительных приборов превзошли импортные аналоги

Они выдерживают высокие температуры

В Москве созданы уникальные кабели для приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что разработка московских инженеров не просто заменила на рынке аналоги из Швейцарии, но и превзошла их по нескольким важных характеристикам.

К примеру, кабель не реагирует на удары, изгибы, вибрацию и сохраняет устойчивость к помехам. Его можно использовать при низких и высоких температурах – от минус 70-ти до плюс 85-ти градусов.

Новые кабели будут применяться для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в рентгеновских кабинетах и в летательных аппаратах.

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