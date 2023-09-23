"Это большая честь и большое доверие", - заявил он

Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие", - написал он.

В Запорожской области главу выбирает парламент. Губернатор избирается депутатами на пять лет.

До этого Балицкий временно исполнял обязанности губернатора. После выборов в начале сентября в регионе появился парламент, он и выбрал главу региона.

Ранее сегодня избранный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принёс присягу и вступил в должность. Он поклялся верно служить народу своего региона, соблюдать Конституцию России и федеральные законы.

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