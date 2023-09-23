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Москвичам пообещали ещё одну тёплую неделю

19:41
  • суббота
  • 23 сентября 2023

Лето не хочет уходить

Ещё одна тёплая неделя ждёт москвичей. Температура немного понизится, но всё равно будет выше средних значений – от 17 до 22 градусов.

По данным Гидрометцентра России, самым тёплым днём на следующей неделе станет пятница, 29 сентября. Воздух прогреется до 24 градусов.

Осадков на следующей неделе почти не будет, лишь в понедельник днём возможен небольшой дождь.

Этой осенью жители Подмосковья делятся в соцсетях фотографиями зацветающей клубники, ореха, других садовых культур и кустарников. В этом году сентябрь выдался чрезвычайно тёплым и сухим: дождей не было с конца августа. 

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