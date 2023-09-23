Лавров призвал мир не допустить скатывания к большой войне

Глава МИД выступил на Генассамблее ООН

Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне. В своём выступлении глава российского МИДа отметил, что это в общих интересах., сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО стала беспрецедентной со времён окончания холодной войны. Лавров напомнил, что во время манёвров, в том числе отрабатывались сценарии применения ядерного оружия по территории России.

Министр назвал крайне опасными попытки США придать доктрине Монро глобальную проекцию. Он обратил внимание на то, что попытки распространить зону ответственности НАТО на всё Восточное полушарие под лукавым лозунгом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона стали новым опасным проявлением натовского экспансионизма.

В Нью-Йорке проходит 78-й сессия Генассамблеи ООН. В ней принимают участие главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

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