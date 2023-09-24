Российская авиация уничтожает опорные пункты ВСУ в Запорожье

Все цели поражены

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-35 на запорожском направлении. Точными ударами пилоты уничтожают опорные пункты, бронетехнику и живую силу неонацистов.

К месту запуска ракет вертолёты летят на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы лишить противника возможности применить системы ПВО, сообщает "ТВ Центр".

После поражения заданной цели экипажи выполняют противоогневой манёвр и возвращаются на аэродром базирования, где машины сразу же начинают готовить к новым боевым вылетам.

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