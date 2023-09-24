Новые подвиги российских военных в зоне спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о примерах мужества и героизма наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Подразделение капитана второго ранга Дмитрия Артамонова во время обороны одного из освобождённых населённых пунктов подверглось атаке превосходящих сил ВСУ. Приняв бой, личный состав под руководством Дмитрия сумел сдержать натиск неонацистов и оперативно скорректировать огонь наших артиллеристов. Украинские боевики понесли серьезные потери и отступили.

Старший матрос Станислав Баранов, передавая на командный пункт точные координаты противника, помог нашим артиллеристам пресечь множество атак неонацистов. Благодаря действиям старшего матроса были также уничтожены украинские склады с боеприпасами и большое количество техники, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"