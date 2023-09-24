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Путин поблагодарил ЦИК за смелые действия на выборах в новых регионах

10:00
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Российская избирательная система прошла большой путь

Сегодня исполняется 30 лет современной избирательной системе России. С юбилейной датой Центризбирком поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

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Президент поблагодарил сотрудников ЦИК за работу и отметил важность постоянного совершенствования системы, ведь от этого во многом зависит доверие избирателей.

Глава государства отметил, что российская избирательная система прошла большой путь. Среди нововведений Путин назвал цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным.

Он также поблагодарил работников ЦИК за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий в новых регионах России, за смелые и решительные действия во время выборов в них.

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