Путин поблагодарил ЦИК за смелые действия на выборах в новых регионах

Российская избирательная система прошла большой путь

Сегодня исполняется 30 лет современной избирательной системе России. С юбилейной датой Центризбирком поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент поблагодарил сотрудников ЦИК за работу и отметил важность постоянного совершенствования системы, ведь от этого во многом зависит доверие избирателей.

Глава государства отметил, что российская избирательная система прошла большой путь. Среди нововведений Путин назвал цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным.

Он также поблагодарил работников ЦИК за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий в новых регионах России, за смелые и решительные действия во время выборов в них.

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