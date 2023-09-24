Выступление Лаврова на Генассамблее ООН. Главное

Министр призвал не допустить скатывания к большой войне

Человечество в очередной раз стоит на развилке, и в наших общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала механизмов международного сотрудничества. Об этом заявил глава российского МИДа, выступая на общеполитической дискуссии 78-ой сессии Генассамблеи ООН. Сергей Лавров отметил, что всё более востребованным становится расширение Совбеза организации с включением в него стран Азии, Африки и Латинской Америки.

На глазах рождается новый мировой порядок. Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование.

С главной трибуны ООН министр иностранных дел России прямо говорит то, с чем в большинстве стран мира согласны. Визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия - сначала они берут на себя обязательства, а потом их нарушают. Чего стоит лишь одно обещание не расширять НАТО, но оно всё ближе к российским границам. При этом крепнущие отношения Москвы и Пекина, или развитие БРИКС в альянсе считают угрозой, сообщает "ТВ Центр".

Выступление Лаврова в зале поддержали аплодисментами, и это ещё один индикатор происходящих в мире изменений. После выступления в ООН Лавров ответил на вопросы журналистов. Их в зале было так много, что некоторые сидели на полу. Иностранную прессу больше всего волнует тема Украины. Министра спросили - пойдёт ли Россия на встречу, если Зеленский отменит закон о запрете переговоров?

Во-первых, он его пока не отменил. И давать ему какие-то ангажементы никто не собирается. Он носится по всему миру и просит у всех денег, оружия, внимания. И вообще надо Россию победить на поле боя. Вот что мы слышим в качестве фактов. И делаем выводы. И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте.

Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет. Потому что нет доверия к западным партнёрам Киева. Прокомментировал Лавров и ситуацию в Армении, где НКО на западные деньги разжигают антироссийские настроения.

"Эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России - это факт. Таких организаций там много. Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям", - заявил министр. По его словам, в нашей стране уверены, что армянский народ - помнит общую историю с Россией.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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