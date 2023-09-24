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Мирные акции во Франции переросли в массовые беспорядки

11:18
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Полиция задержала зачинщиков

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы французских городов вечером 23 сентября. Люди выступили против полицейского произвола.

Мирная акция очень быстро переросла в масштабные беспорядки. В колонне появились агрессивные молодые люди в чёрной одежде, которые разбивали витрины магазинов, вскрывали банкоматы и бросали в полицейских бутылки и булыжники.

В результате стычек многие получили травмы, несколько особенно агрессивных людей задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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