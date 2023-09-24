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Собянин рассказал о строительстве объектов образования в Москве

12:11
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Город активно развивается

В ближайшие три года в Москве построят 26 медучреждений и порядка 140-ка объектов образования. О планах по развитию столицы рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.
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Как отметил мэр, градостроительным проектам уделяют большое внимание. В Москве появляются новые школы, детские сады и поликлиники, развивается транспортная система. Только в этом году открыли 14 станций метро, в ближайшие семь лет возведут ещё около сорока. Кроме того, построят свыше девяноста километров линий и шесть электродепо.

В течение двух лет будет проложено более двухсот километров дорог. Ежегодно в Москве сдаётся порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома по программе реновации. Все эти проекты направлены на создание для жителей комфортной, сбалансированной городской среды, сообщает "ТВ Центр".

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