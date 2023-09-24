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Ураган "Офелия" затопил два американских штата

13:35
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Введён режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС объявлен в нескольких штатах на юго-востоке США. На американское побережье обрушился тропический шторм "Офелия". Мощный циклон принёс с собой проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.
Ураган оставил без электричества 250 тысяч жителей Флориды

Затопленные дома, машины и целые улицы, по которым теперь сподручнее передвигаться водным транспортом. Не по-шекспировски нескромная "Офелия" буквально утопила два американских штата - Вирджинию и Северную Каролину, сообщает "ТВ Центр".

"Офелию" сопровождают проливные дожди и сильнейший ветер, его порывы достигали 113 километров в час. В Северной Каролине без электричества остались десятки тысяч домов, поваленные деревья оборвали линии электропередачи. Масштабы разрушений даже примерно оценивать власти пока не берутся.

Огромную опасность представляют так называемые штормовые нагоны: под влиянием сильного ветра и разности давления при прохождении циклона уровень океана на побережье может подняться до семи метров. А из-за перенасыщения почвы водой теряют устойчивость фундаменты зданий. Влага проникает вглубь суши на 50-70 километров.

Ураган ослабевает по мере продвижения вглубь континента, но незначительно. Ударив по Вирджинии, "Офелия" обрушится и на побережье Нью-Джерси. Несколько районов штата уже подтопило. "Офелию" уже признали мощнейшим ураганом за всю историю метеонаблюдений в восточной Атлантике.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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