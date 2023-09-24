Этого и следовало ожидать

Эра карт-бланшей от США для Украины закончилась. С таким заявлением выступил конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц. По его мнению, Байден буквально выворачивает карманы американцев ради поддержки Киева. При этом никакого четкого плана у действующих властей нет. Ярким подтверждением меняющегося отношения к киевскому режиму стал крайне скромный результат поездки Зеленского за океан. Его турне также отметилось скандалом, который в очередной раз продемонстрировал истинную сущность украинских властей.

Момент возвращения с заокеанских гастролей на Украину Зеленский оттягивал до последнего. Ведь домой едет практически с пустыми карманами. За выступления в США и Канаде кураторы заплатили всего несколько сотен миллионов долларов. А ведь раньше осыпали миллиардами!

Промежуточная остановка - Польша. Награждение помогающих Киеву польских волонтеров - попытка задобрить вчерашнего брата Анжея Дуду, с которым поссорились из-за зерна. И способ переждать скандал, шлейф которого потянулся из Канады, сообщает "ТВ Центр".

Агентство Associated Press заострило внимание на кадрах приветствия Зеленским 98-летнего украинского нациста. Ярослав Хунка во время Второй мировой служил в дивизии СС, а потом сбежал в Канаду. Которая сейчас аплодирует военному преступнику вместе со своим вице-премьером, Христей Фриланд - внучкой гебельсовского пропагандиста. Она тоже салютует в этом зале. Видимо, в благодарность за геноцид русских, который сейчас с особым рвением продолжают украинские неонацисты.

Так называемая формула мира, с которой Зеленский гастролирует по всей планете - лишь прикрытие для продолжения войны и истребления русскоязычных. Видимо, по формуле мира и из европейского Фонда мира на Украину идут эшелоны с техникой и вооружениями. Никто даже не скрывает: украинские генералы о своих действиях докладывают британским и американским, в зоне боевых действий уже находятся советники НАТО, а ВСУ проходят подготовку в странах альянса и бьют по мирным городам из поставленных ими вооружений. Разведданные и корректировка огня - все тоже оттуда.

Эксперт издания Asia Times считает: если Байден дотянет до переизбрания на второй срок, то не исключён вариант открытой отправки на Украину американских солдат. Кандидат в президенты США Рон Десантис заявляет: США не должны давать Киеву карт-бланш, если только тот не стремится к завершению конфликта. И уж, тем более, все эти обещания Украине членства в НАТО противоречат интересам самих Штатов.

Белый дом пока не может разобраться с функционированием собственного правительства, которое рискует вот-вот прекратить работу. Конгресс все никак не утверждает допфинансирование. Байден во всем обвинил республиканцев.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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