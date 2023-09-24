На всей территории ДНР введён комендантский час

Указ подписал глава региона
Глава ДНР Денис Пушилин ввёл на территории республики комендантский час. Он будет действовать по будням с 23 до 4 часов, сообщает "Интерфакс".
В указе Пушилина говорится, что в регионе установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов.
Во время комендантского часа ограничивается движение общественного и частного транспорта. Возможно передвижение только при наличии специального разрешения.
Также в ДНР начинает действовать военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем. Вводится и контроль за телефонными переговорами.