На всей территории ДНР введён комендантский час

Указ подписал глава региона

Глава ДНР Денис Пушилин ввёл на территории республики комендантский час. Он будет действовать по будням с 23 до 4 часов, сообщает "Интерфакс".

В указе Пушилина говорится, что в регионе установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов.

Во время комендантского часа ограничивается движение общественного и частного транспорта. Возможно передвижение только при наличии специального разрешения.

Также в ДНР начинает действовать военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем. Вводится и контроль за телефонными переговорами.

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