В сети рыбаков на Курилах попала гигантская черепаха

С ней сфотографировались и отпустили в море

Необычный улов рыбаков на Курилах. Большая морская черепаха угодила в сети работников местного рыбокомбината, которые вели промысел недалеко от берега, сообщает "ТВ Центр".

Обычно эти животные встречаются в тропических морях, но иногда заплывают в воды умеренных и северных широт. Поэтому её появление не сильно удивило рыбаков.

По их мнению, рептилия могла приплыть к островам вместе с тёплым течением Куросио. Черепаху ненадолго подняли на борт, а затем отпустили на волю, но перед этим все члены экипажа сделали фото на память.

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