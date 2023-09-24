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В сети рыбаков на Курилах попала гигантская черепаха

14:07
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

С ней сфотографировались и отпустили в море

Необычный улов рыбаков на Курилах. Большая морская черепаха угодила в сети работников местного рыбокомбината, которые вели промысел недалеко от берега, сообщает "ТВ Центр".   

Обычно эти животные встречаются в тропических морях, но иногда заплывают в воды умеренных и северных широт. Поэтому её появление не сильно удивило рыбаков.

По их мнению, рептилия могла приплыть к островам вместе с тёплым течением Куросио. Черепаху ненадолго подняли на борт, а затем отпустили на волю, но перед этим все члены экипажа сделали фото на память.  

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