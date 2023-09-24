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В Московском зоопарке назвали причину смерти медведя Диксона

15:51
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

На этой неделе он умер

Печальная новость пришла на этой неделе из московского зоопарка. Умер белый медведь Диксон. Тот самый, которого год назад нашли покалеченным в Красноярском крае.
Медведь Диксон впервые вышел на охоту

Ранение левой лопатки, 30 ран от картечи, парез задних лап, сильное обезвоживание: в таком состоянии его обнаружили на острове Диксон, из-за которого мишка и получил своё имя, сообщает "ТВ Центр".

Для его спасения была организована целая спецоперация, за которой следила вся страна. В Московском зоопарке, куда раненого зверя перевезли для реабилитации, создали программу для его восстановления, приглашали врачей разных профилей.

Ему построили специальный бассейн. И все радовались, когда замечали малейшее улучшение. Вот, у него появился аппетит. Вот, дернулась задняя лапа. Вот, он опробовал свой водоём и поплыл.

Каждая такая новость вселяла надежду, но не сбылось. В последнее время состояние Диксона ухудшалось. 20 сентября он умер. Во сне. Как сообщили в зоопарке, от острой сердечно-лёгочной недостаточности.

Это стало ударом не только для тех, кто помогал медведю выживать, но и для всех, кто следил за его судьбой. В соцсетях благодарят сотрудников зоопарка за то, что они подарили ему ещё целый год жизни. Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

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Белый медведь Диксон
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