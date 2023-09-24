В Московском зоопарке назвали причину смерти медведя Диксона

На этой неделе он умер

Печальная новость пришла на этой неделе из московского зоопарка. Умер белый медведь Диксон. Тот самый, которого год назад нашли покалеченным в Красноярском крае.

Ранение левой лопатки, 30 ран от картечи, парез задних лап, сильное обезвоживание: в таком состоянии его обнаружили на острове Диксон, из-за которого мишка и получил своё имя, сообщает "ТВ Центр".

Для его спасения была организована целая спецоперация, за которой следила вся страна. В Московском зоопарке, куда раненого зверя перевезли для реабилитации, создали программу для его восстановления, приглашали врачей разных профилей.

Ему построили специальный бассейн. И все радовались, когда замечали малейшее улучшение. Вот, у него появился аппетит. Вот, дернулась задняя лапа. Вот, он опробовал свой водоём и поплыл.

Каждая такая новость вселяла надежду, но не сбылось. В последнее время состояние Диксона ухудшалось. 20 сентября он умер. Во сне. Как сообщили в зоопарке, от острой сердечно-лёгочной недостаточности.

Это стало ударом не только для тех, кто помогал медведю выживать, но и для всех, кто следил за его судьбой. В соцсетях благодарят сотрудников зоопарка за то, что они подарили ему ещё целый год жизни. Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

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