Как лекарство для диабетиков превратилось в наркотик

Так худеть нельзя

Укол, который снижает аппетит. Мечтающие похудеть подсели на препарат, предназначенный для диабетиков. Отсутствие желания есть - побочный эффект лекарства, который многие посчитали очень полезным.

К инъекциям прибегли голливудские и отечественные звёзды, блогеры и даже некоторые спортсмены. Однако, как это обычно бывает с чудо-средствами, на поверку всё оказалось не так радужно.

Ольга Стрельцова разбиралась, что роднит препарат с наркотиком и к каким страшным последствиям может привести его применение без рецепта врача (смотрите видео).

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