Собянин рассказал о детёныше панды из Московского зоопарка

Сегодня маленькой панде исполнился месяц

Родившаяся ровно месяц назад в Московском зоопарке панда весит 1288 граммов при размере в 36,8 сантиметра. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Все параметры детёныша в норме, маленькая панда правильно развивается и хорошо набирает вес. Её мама Диндин спокойно относится к тому, что специалисты иногда забирают детёныша на осмотр. В это время Диндин ест бамбук и отдыхает.

Зоологи узнали, что у Диндин и Жуи родилась девочка. В первые дни после родов мама прятала её от людей, потеряла сон и аппетит. Сейчас всё семейство чувствует себя нормально.

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