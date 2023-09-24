ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о детёныше панды из Московского зоопарка

13:07
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Сегодня маленькой панде исполнился месяц

Родившаяся ровно месяц назад в Московском зоопарке панда весит 1288 граммов при размере в 36,8 сантиметра. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Все параметры детёныша в норме, маленькая панда правильно развивается и хорошо набирает вес. Её мама Диндин спокойно относится к тому, что специалисты иногда забирают детёныша на осмотр. В это время Диндин ест бамбук и отдыхает.

Зоологи узнали, что у Диндин и Жуи родилась девочка. В первые дни после родов мама прятала её от людей, потеряла сон и аппетит. Сейчас всё семейство чувствует себя нормально.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Панда с детенышем
Панда с детенышем
Детеныш панды
Детеныш панды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.