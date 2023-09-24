Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников

Последние данные из зоны СВО

За сутки средства ПВО России сбили в зоне спецоперации 15 украинских дронов и вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны.

Также наша группировка улучшила тактическое положение на донецком направлении. Там за сутки отражены четыре атаки противника. ВСУ понесли большие потери: более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777.

Кроме того, перехвачены три ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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