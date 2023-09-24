В Красноярском крае и на Алтае выпал первый снег

А в Москве продолжается лето

На юге Красноярского края и в горном Алтае выпал первый снег. Как сообщили РИА Новости в природном парке "Ергаки", туда лучше приезжать на зимней резине.

А организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева рассказала агентству, что на Семинском перевале снег начал идти вечером 23 сентября.

Тем временем, в московском регионе установилась по-настоящему летняя погода. С начала сентября в Москве и области практически не было дождей, а дневная температура превышала 20 градусов.

В последнюю неделю первого осеннего месяца похолодает до плюс 17-19 градусов, но это всё равно будет выше среднемесячной температуры сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"