В Крым на ПМЖ устремились семьи из Германии

Переехали уже более двухсот семей

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его информации, на полуостров уже переехало более двухсот семей. Они возвращаются на свою историческую родину и хотят жить в России.

Депутат отметил, что в республике есть все условия для возвращения и проживания семей, которые по разным причинам уехали жить в другие страны.

Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума. Более 95% жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России.

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