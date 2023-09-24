Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в индустриальном парке "Руднёво"

Возведён 19-й корпус

19-й корпус в индустриальном парке "Руднёво" построили в кратчайшие сроки. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Корпус возвели меньше чем за девять месяцев. Общая площадь застройки парка "Руднёво" стала более 200 тысяч квадратных метров. Через три года площадь парка увеличится до 800 тысяч квадратных метров, что позволит привлечь от 15 до 20 тысяч новых рабочих.

Мэр напомнил, что в парке выпускается критически важная продукция, в частности электрические конденсаторы и гражданские беспилотники.

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