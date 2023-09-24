Власти Курска отменили салют в честь Дня города

Утром в городе взорвался беспилотник

В Курске решили отменить праздничный салют в честь Дня города. Об этом сообщил глава города Игорь Куцак.

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.

Утром 24 сентября Курск был атакован украинским беспилотником. Он врезался в административное здание, в результате незначительные повреждения получила кровля, люди не пострадали. Днём в воскресенье обстрелу подверглись два посёлка в Курской области.

Курск отмечает сегодня 991-летие со дня основания. Культурные и спортивные мероприятия в городе решили не отменять, но салюта вечером не будет.

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