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Фура протаранила маршрутку с людьми в Нижегородской области

17:37
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Есть погибшие

Три человека погибли и 17 пострадали в результате ДТП в Нижегородской области. На федеральной трассе М-7-Волга в Кстовском районе столкнулись пассажирская "Газель" и грузовой автомобиль.

Водитель фуры, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, протаранив маршрутку. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четыре человека получили травмы средней тяжести.

Среди пострадавших - четырёхлетний ребенок. Он госпитализирован в центральную больницу Нижнего Новгорода. На месте аварии работают экстренные службы, сообщает "ТВ Центр".

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