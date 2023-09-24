Летняя жара в Москве завершится сильным ливнем

Но тепло потом вернётся

Летняя жара, нехарактерная для сентября, закончится в Москве проливным дождём. Сильный дождь пойдёт в столичном регионе в ночь на 25 сентября, предупредил москвичей в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Не исключено, что ливни будут сопровождаться грозами. В конце сентября это бывает крайне редко. Выпадет до 15% от месячной нормы осадков.

После дождя в Москве и области немного похолодает: дневная температура на следующей неделе будет в диапазоне от 17 до 22 градусов. Но это всё равно выше климатической нормы.

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