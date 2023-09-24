На Землю доставили грунт с астероида Бенну

Его изучают специалисты

Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в американском штате Юта. Как сообщили в NASA, капсула была сброшена с американского космического аппарата OSIRIS-Rex.

В капсуле находится около 250 граммов грунта. Его досконально изучат учёные Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне. Первые данные будут озвучены 11 октября.

Аппарат OSIRIS-REx запустили в 2016 году. Примерно через два года он долетел до астероида Бенну и с помощью руки-манипулятора собрал грунт.

Астероид Бенну может столкнуться с Землёй в период с 2169 по 2199 год. Его диаметр – 560 метров, а примерный вес – 140 миллионов тонн. Падение такого астероида на Землю неминуемо приведёт к катастрофическим последствиям.

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