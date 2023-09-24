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Собянин: После благоустройства Коньковские пруды стали популярным местом отдыха

18:41
  • воскресенье
  • 24 сентября 2023

Там появилась сцена с амфитеатром

В Москве завершено благоустройство общественных пространств возле Коньковских прудов. Как сообщил Сергей Собянин, теперь с утра до позднего вечера на Коньковских прудах проходят зарядки, медитации, творческие мастер-классы, лекции, спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом и многое другое.

Над прудами появились стильные деревянные настилы в виде лепестков. По берегам расположились песчаные пляжи, а рядом - сцена с амфитеатром, площадки для занятий спортом.

Во время работ по благоустройству создан пешеходный маршрут от Профсоюзной улицы до улицы Введенского, сообщает портал mos.ru.

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