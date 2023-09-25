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ВСУ за сутки выпустили по мирным городам ДНР 42 снаряда

09:00
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Под огнем оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по мирным городам ДНР 42 снаряда, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая. Ранены пять жителей, передает "ТВ Центр".

Тем временем российские войска продолжают успешно действовать на различных участках фронта. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" обеспечивает надежный щит от нападения с воздуха. В своем диапазоне высот и дальности он поражает любую цель.

На краснолиманском направлении отличились экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Ударами управляемых авиабомб они поразили командно-наблюдательные пункты, а также пункты управления беспилотниками и бронированную технику украинских боевиков. Для уничтожения наши летчики применили боеприпасы, которые, планируя с большой высоты, точно накрывают цель.

Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий российских войск. 

На купянском направлении не дают расслабиться врагу расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира". Артиллеристы группировки "Запад" накрывают выявленные вражеские позиции. А затем быстро меняют тип снаряда и поражают танк неприятеля, который пытался атаковать наших бойцов из лесополосы. Корректировку огня ведет беспилотник прямо у линии боевого соприкосновения.

"Рапира" - эффективное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 7 километров. За простоту, точность и безотказность в эксплуатации артиллеристы не случайно называют это орудие "снайперской винтовкой".

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