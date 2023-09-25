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Организовал оборону: представлены новые герои спецоперации

08:55
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Рядовой Евгений Латушкин ликвидировал пятерых боевиков

Минобороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне СВО.

Рядовой Евгений Латушкин в составе штурмового взвода, нанося удары из гранатомёта по долговременным оборонительным позициям радикалов, обнаружил еще один опорник. Выбрав выгодную позицию, он ударил по боевикам, ликвидировав пять из них. После взятия укрепления там были обнаружены карты с позициями ВСУ.

Младший сержант Егор Филимонов - инспектор взвода военной полиции - во время патрулирования пришел на помощь жителям поселка, по которым неприятель открыл артиллерийский огонь. Егор эвакуировал людей в безопасное место и организовал оборону на случай нападения украинских диверсантов.

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