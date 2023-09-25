Канаде пришлось извиняться за чествование украинского нациста

Объяснений уже потребовали представители еврейских организаций

Канаде пришлось извиняться за чествование ветерана дивизии СС "Галичина".

Его пригласили в парламент во время визита Владимира Зеленского. Украинскому нацисту Ярославу Хунку, воевавшему на стороне Третьего Рейха во время Второй мировой аплодировали не только депутаты, но и премьер-министр Джастин Трюдо. А потом офис главы кабмина возложил всю ответственность за произошедшее на спикера нижней палаты, который признал свою неправоту и сообщил, что это была его личная инициатива.

Объяснений уже потребовали представители еврейских организаций Канады. А оппозиция заявила, что премьер Трюдо должен лично извиниться за инцидент и не перекладывать ответственность на других, как он обычно это делает.

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